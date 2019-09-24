أمير القصيم يطلق مسيرة الهمة بمناسبة اليوم الوطني بمدينة بريدة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم , مسيرة الهمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 , بتنظيم إمارة المنطقة والامانة وشرطة القصيم , ومشاركة أكثر من30 جهة حكومية , على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز , بمدينة بريدة.

حيث انطلق الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي قدم من خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتوجيهاته الدائمة لخدمة أبناء هذه المنطقة , مؤكداً على أن هذا اليوم العظيم والذي أعلن فيه توحيد هذا الوطن المبارك على يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ عكس وحدة متماسكة بين أبناء هذا الوطن المبارك وضلت طوال 89 عاماً تسير وفق نهج المحبة والتكاتف والتنمية , رافعاً التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ـ حفظهم الله ـ بمناسبة حلول اليوم الوطني التاسع والثمانين , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه الوطن نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم, بعد ذلك القيت قصيدة وطنية ألقاها الشاعر صالح بن عبدالرحمن اللذيذ.

أثر ذلك دشن سمو الأمير فيصل بن مشعل مسيرة الهمة والتي انطلقت بعرض موسيقي وطني وعدد من الفرق الاستعراضية والسيارات الكلاسيكية والهجن, بمشاركة أكثر من 150 طالباً من قطاع التعليم , وثلاث فصائل من طلاب مدينة التدريب العسكرية بالمنطقة , وأكثر من 30 جهة حكومية, بالإضافة إلى أعضاء الفريق الكشفي التطوعي, ومجلسي شباب وفتيات المنطقة.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أن الوطن ينمو ويزدهر بفعالية أبناءه وترابطهم والذين يسيرون في خدمته ومن أجل رفعته ومواصلة بناءه على نهج الآباء والأجداد , والذين سطرواً أروع الملاحم البطولية من أجل أن نحيا ونعيش فيه بكل دفئ وعطاء, مقدماً شكره لأمانة وشرطة المنطقة وكافة الجهات واللجان المشاركة في مسيرة الهمة والذين عكسوا من خلال مشاركتهم تكاتفاً يليق بهذه المناسبة العظيمة لهذا الوطن المبارك, مبيناً على أن اليوم الوطني هو يوم نستلهم منه ما قام به الأجداد من بطولات انتهت بتوحيد هذه البلاد وجعلها تتمركز في مسار أممي لائق بها, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

رافق سموه أثناء تدشين المسيرة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدراء الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.