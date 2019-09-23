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أمير جازان بالنيابة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني..

أمير جازان بالنيابة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني..

منطقة جازان
الأمير فيصل بن نواف يرعى حفل منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين

الأمير فيصل بن نواف يرعى حفل منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين

منطقة الجوف
بمناسبة اليوم الوطني.. تدشين سيارات كهربائية لازالة رهبة التنويم في “اطفال” الطائف

بمناسبة اليوم الوطني.. تدشين سيارات كهربائية لازالة رهبة التنويم في “اطفال” الطائف

منطقة مكة المكرمة
أمير القصيم يطلق مسيرة الهمة بمناسبة اليوم الوطني بمدينة بريدة

أمير القصيم يطلق مسيرة الهمة بمناسبة اليوم الوطني بمدينة بريدة

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بمناسبة اليوم الوطني.. تدشين سيارات كهربائية لازالة رهبة التنويم في “اطفال” الطائف

بمناسبة اليوم الوطني.. تدشين سيارات كهربائية لازالة رهبة التنويم في “اطفال” الطائف
http://almnatiq.net/?p=777141
عادل الزهراني - الطائف

نجح مستشفى الاطفال بالطائف في تطبيق فكرة ذكية ،تسهم في كسر حاجز الخوف لدى الاطفال من التنويم،من خلال توفير سيارات كهربائية،تنقل الاطفال في حالة الى التنويم او التنقل بين اقسام الاشعة والمختبرات للاطفال المنومين٠٠ووضع المستشفى لوحات على المركبات شبيهة باللوحات الرسمية للسيارات مع الرمز الى الصحة ومركز الاتصال التفاعلي( ص ح ه٩٣٧).واشار مدير المستشفى الاخصائي اول طارق الروقي ،ان الفكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للاطفال ،وازالة الخوف والرهبة من التنويم ،والتنقل بين اقسام التنويم والخدمات المساعدة،موضحا ان ادارة المستشفى تسعى الى كل مامن شأنه الارتقاء بالخدمات وتقديم افضلها٠٠

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