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أمير جازان بالنيابة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني..

أمير جازان بالنيابة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني..
http://almnatiq.net/?p=777142
جازان - فضه عطيف؛

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم حفل أهالي منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ ٨٩ ، وذلك في ساحة الاحتفالات بالمدينة الجامعية .

وبدأ الحفل الخطابي المعد بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى معالي مدير جامعة جازان المشرف العام للجنة المنظمة لحفل أهالي جازان بمناسبة اليوم الوطني ، رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة, مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفوس أبناء هذه البلاد المباركة.

وأعرب الدكتور القحطاني عن سعادته وجميع منسوبي الجامعة الذين شرفوا بتنظيم الحفل ، مقدما شكره لكل من شارك في تنفيذ الحفل من منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة والجهات المشاركة الأخرى.

بعد ذلك ألقيت كلمة أهالي منطقة جازان ألقاها نيابة عنهم الدكتور حمود أبو طالب أوضح فيها أن الْيَوْمَ الوطني منقوش في ذاكرة كل مواطن ، يعيش على ثراء هذا البلد العزيز الذي وحده مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله , مبرزاً ما شهدته المملكة من جمع للصف ووحدة وطنية شاملة على يد الموحد الباني , والتطور والنمو الذي شهدته المملكة في شتى المجالات في عهده وأبنائه البررة من بعده حتى هذا العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود – حفظه الله -.

ونوه أبو طالب في كلمته بالعطاءات والإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها وتشهدها منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز ، وما يقدمه أبطالنا البواسل من مختلف القطاعات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي وما سجلوه من ملاحم بطولية في الدفاع عن الوطن والمواطن والمقدسات والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.

إثر ذلك ألقى الشاعر موسى عقيل قصيدة شعرية بالمناسبة، وشاهد سمو أمير منطقة جازان بالنيابة والحضور أوبريتاً ” طموحنا حد السماء” ، وعروض الألعاب النارية التي زينت سماء الحفل ، حيث رسمت لوحة جمالية تمازجت مع مشاعر الفرح والسرور التي ملأت قلوب الحاضرين والحاضرات من أبناء وبنات جازان والمقيمين بها , فيما التقطت الصور التذكارية لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة مع أبناء وذوي الشهداء ، وشارك سموه في أداء العرضة السعودية ،كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في ختام الحفل عن سعادته بمشاركة الأهالي فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة التي تعيد للأذهان التاريخ بكل صفحاته المضيئة التي أشرقت – بفضل الله – ثم بفضل جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ ورجاله المخلصين , مجدًا وعزًا لوطن التوحيد وقادته المخلصين وشعبه الوفي ، مؤكداً أن جميع أبناء هذه البلاد العزيزة على ذات القدر من الإخلاص والوفاء لهذا الوطن الغالي ، والحفاظ على وحدته ومنجزاته ومكتسباته ، ومواصلة العمل لكل ما يحقق له النماء والازدهار.

ونوه سمو أمير المنطقة بالنيابة ببسالة وشجاعة جنودنا البواسل في الذود عن الوطن والمقدسات وحماية حدود الوطن من كل معتد يريد المساس بأمنه واستقراره , سائلاً الله تعالى أن يحفظ الوطن الغالي قيادتنا الرشيدة ووحدتنا الوطنية وأن يمد جنودنا المرابطين بنصره وتأييده.

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