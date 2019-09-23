رئيس بلدية السليل في يوم الوطن: يحق لنا كسعوديين ان نفخر بما تحقق وبما سيتحقق من الرفاهيه للمواطن والمقيم

شاجع الدوسري - السليل :

اكد رئيس بلدية محافظة السليل المهندس سعيد بن خلاص القحطاني فخره واعتزازه بماتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رفاهيه للمواطن والمقيم بالمملكه العربيه السعوديه حيث قال في كلمته بمناسبه اليوم الوطني ٨٩ لبلادنا الغاليه المملكه العربيه السعوديه ان من فضل الله على هذه البلاد المباركة انها تأسست على التوحيد و العمل بكتابه الكريم والسنه النبوية المطهرة منذ قيامها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه .. وسار على نهجه ابناءه من بعده الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله رحمهم الله جميعاً.. حتى وصلت الى ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله والذين اخذا على عاتقهم الدفاع عن الاسلام في كل مكان والتطوير والرقي بدولتنا الغاليه حتى اصبحت في مصاف الدول المتقدمة وذات وزن وقوة اقتصادية وسياسية .. مع تحقيق الرفاهيه للمواطن السعودي والمقيم …فيحق لنا كسعوديين ان نفخر بما تحقق وبما سوف يتحقق .ورفع المهندس سعيد القحطاني

التهنئه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله والشعب السعودي الكريم على مرور 89 عام على تأسيس وتوحيدالمملكة العربية السعودية .

ودعى الله العظيم ان يحفظ لنا قيادتنا ووطننا وجنودنا على الحدود وان يمدهم بنصره وتوفيقه … ودام عزك يا وطن