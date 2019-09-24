المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: الحرس الثوري يكرر تجربة لبنان في اليمن

المناطق - وكالات

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك إن الحرس الثوري الإيراني يكرر التجربة اللبنانية في اليمن مؤكدا أن تصنيف الحرس الثوري تنظيما إرهابيا يعد خطوة تاريخية.

وأشار هوك في مؤتمر في نيويورك إلى أن الحرس الثوري يعمل على تقويض الأمن في اليمن، مضيفا أنه قدم مئات ملايين الدولارات للحوثيين وترسانة من الأسلحة المتطورة.

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن الحرس الثوري يؤجج الفتن والاضطرابات بالمنطقة، وأن إيران تنتهج سياسة توسعية من خلال الميليشيات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وتواصل أنشطتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكد هوك أنه لا بد من الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت شركة أرامكو، مشيرا إلى أن “إيران هي التي تجاوزت الحد بهذا الهجوم على سيادة دولة أخرى”.

ودعا المسؤول الأميركي المجتمع الدولي للضغط على إيران حتى تلتزم بالقانون الدولي، مضيفا أن الولايات المتحدة ستكثف الضغط على طهران، لكنه قال إن واشنطن تسعى لبناء تحالف عالمي لمواجهة طهران وأنها ستتصرف “بحكمة”.

وفي نيويورك أيضا، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث عن إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال للصحفيين عقب لقائه برئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونغ إن إيران واقعة تحت “ضغوط أكثر من أي وقت مضى” نتيجة حملة الضغوط القصوى الخاصة بالعقوبات الاقتصادية.

وأضاف “كثير من الأمور تحدث فيما يتعلق بإيران… أكثر مما تعرفون. سأتطرق إليها قليلا”.