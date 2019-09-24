الأرصاد…سحب رعدية ممطرة وضباب على عدة مناطق

المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة طقس الثلاثاء تقلبات جوية في العديد من المناطق.

وتتمثل الحالة الجوية، في تكون للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما يُتوقع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية وأجزاء من السواحل الغربية للمملكة خاصة الوسطى.

ومن المتوقع أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 43 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 16 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة في المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية، أورد التقرير أنها شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة 10- 30 كلم/ساعة.