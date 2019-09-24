احدث الأخبار

بعد استنفاد الجهود الدبلوماسية.. هذه خيارات أمريكا وأوروبا في التعامل مع إيران
أبرز المواد
 أول تعليق لـ “ترامب” على المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر ضد السيسي
أبرز المواد
 شاهد.. مسنة توجه رسالة “عفوية” للملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 89
أبرز المواد
 طريقة فريدة من نوعها.. زوجان يزرعان «الأثاث» في بريطانيا
أبرز المواد
 الأرصاد…سحب رعدية ممطرة وضباب على عدة مناطق
أبرز المواد
 حيلة ذكية تمكنك من تشغيل «واتساب» دون شريحة
أبرز المواد
 اختصما أمام القاضي وجلسا على الأرض .. تفاصيل قصة “زائر الفجر” الذي فاجأ الملك عبدالعزيز : “لي في رقبة والدك دين” !
أبرز المواد
 المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: الحرس الثوري يكرر تجربة لبنان في اليمن
أبرز المواد
 بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحمل إيران مسؤولية الهجمات على أرامكو
أبرز المواد
 رئيس بلدية السليل في يوم الوطن: يحق لنا كسعوديين ان نفخر بما تحقق وبما سيتحقق من الرفاهيه للمواطن والمقيم
منطقة الرياض
 أمير جازان بالنيابة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني..
منطقة جازان
 الأمير فيصل بن نواف يرعى حفل منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين
منطقة الجوف
بعد استنفاد الجهود الدبلوماسية.. هذه خيارات أمريكا وأوروبا في التعامل مع إيران

بعد استنفاد الجهود الدبلوماسية.. هذه خيارات أمريكا وأوروبا في التعامل مع إيران

أبرز المواد
أول تعليق لـ “ترامب” على المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر ضد السيسي

أول تعليق لـ “ترامب” على المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر ضد السيسي

أبرز المواد
شاهد.. مسنة توجه رسالة “عفوية” للملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

شاهد.. مسنة توجه رسالة “عفوية” للملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

أبرز المواد
طريقة فريدة من نوعها.. زوجان يزرعان «الأثاث» في بريطانيا

طريقة فريدة من نوعها.. زوجان يزرعان «الأثاث» في بريطانيا

أبرز المواد

بعد استنفاد الجهود الدبلوماسية.. هذه خيارات أمريكا وأوروبا في التعامل مع إيران

بعد استنفاد الجهود الدبلوماسية.. هذه خيارات أمريكا وأوروبا في التعامل مع إيران
http://almnatiq.net/?p=777182
المناطق_وكالات

كشف وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشن منوتشن أن المرحلة القادمة بعد استنفاد القطاعات المستهدفة في إيران بالعقوبات سيتم التركيز على الأشخاص والجهات التي تساعد طهران على الالتفاف عليها بمن فيهم دول حليفة.
ورغم أن العقوبات، التي طالت حتى الساعة قطاعات النفط والبتروكيماويات والمصارف، لم تردع طهران على ما يبدو عن عرقلة الملاحة البحرية في مباه الخليج أو ضرب المنشآت النفطية السعودية، يشدد وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشن على أن التصعيد الإيراني “دليل على أن العقوبات تؤتي أكلها”، وأن إيران باتت “في حالة يأس”.
البنى التحتية
وبحسب “الحرة”، فإن مصادر بالبيت الأبيض، أكدت أن ترامب ينظر إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كفرصة سانحة لحشد الدعم الدولي لتحرك موحد ضد إيران، مضيفا أن “الهجوم على البنى التحتية للنفط في السعودية هو هجوم على كل من يستهلك الطاقة”.
دول من بينها فرنسا، التي لا يزال رئيسها إمانويل ماكرون يراهن سياسيا واقتصاديا على تسهيل لقاء بين ترامب وروحاني من أجل إنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي لعام 2015، رغم اعترافه بأن هجوم أرامكو “غيّر قواعد اللعبة”.
العقوبات الأمريكية
وأوضحت المصادر أن نجاح العقوبات الأميركية الأخيرة على البنك المركزي الإيراني، التي وصفها ترامب بالأكبر والأقسى، يبقى مرهونا بمدى التزام الأوروبيين على وجه الخصوص وباقي الحلفاء بشكل عام بتنفيذها.
وكشف مصدر دبلوماسي أوروبي للحرة، أن ثمة شعورا متزايدا في العواصم الأوروبية بأن المواجهة مع إيران قد تكون حتمية في حال تمادي طهران في أعمالها العدائية وفشل جهود الوساطة الفرنسية.
القوة العسكرية
ويضيف أنه سيكون من الصعب على الأوروبيين الاعتراض على استخدام القوة العسكرية بعد استنفاد واشنطن للضغوط الدبلوماسية.
وقال الباحث في مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هادسون الأميركي ريتشارد وايتز، إن دعم الأوروبيين لأي عمل عسكري ضد إيران “سيتوقف على نوعيته وإن كان دفاعيا بهدف حماية الحلفاء في المنطقة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تملك خيارات أخرى قد تحظى بدعم دولي ولا تصل إلى استخدام القوة بالمفهوم التقليدي كعمليات سبريانية واحتجاز سفن إيرانية.

روابط ذات صلة

أول تعليق لـ “ترامب” على المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر ضد السيسي

أول تعليق لـ “ترامب” على المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر ضد السيسي
شاهد.. مسنة توجه رسالة “عفوية” للملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

شاهد.. مسنة توجه رسالة “عفوية” للملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 89
طريقة فريدة من نوعها.. زوجان يزرعان «الأثاث» في بريطانيا

طريقة فريدة من نوعها.. زوجان يزرعان «الأثاث» في بريطانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*