مطاردة وإطلاق نار بين رجال الأمن وأحد أكبر تجار المخدرات.. وأمير حائل يتوجه لمستشفى الملك خالد – فيديو

المناطق_حائل

اطمأن الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، على عدد من المصابين من رجال الأمن الذين أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات بالمنطقة الذي حاول استغلال انشغال الجهات الأمنية في تغطية فعاليات اليوم الوطني.

وزار الأمير، أمس الإثنين، مستشفى الملك خالد، ورافقه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ومدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم النفيعي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري وعدد من المسئولين .

وأشاد الأمير بتضحيات وشجاعة رجال الأمن متمنياً لهم السلامة والشفاء العاجل .

‎وعبّر رجال الأمن عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير حائل على اللفتة غير المستغربة منه، وعلى كل ما وجدوه من اهتمام.

