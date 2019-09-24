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أول تعليق لـ “ترامب” على المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر ضد السيسي

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أول تعليق لـ “ترامب” على المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر ضد السيسي

أول تعليق لـ “ترامب” على المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر ضد السيسي
http://almnatiq.net/?p=777187
المناطق_الرياض

قلل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أهمية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن مصرية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال ترامب للصحافيين خلال لقاء مع السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه غير قلق بشأن وضع الرئيس المصري، مضيفا أن كل زعماء العالم يجدون من يعارضهم ويتظاهر ضدهم.
وقال إن “التظاهرات في مصر لا تقلقني، حتى أنا كنت أواجه مظاهرات”، وأكد أن الرئيس المصري “محترم جدا”.
ومن جانبه لمح السيسي، إلى وقوف الإسلام السياسي خلف المظاهرات المحدودة التي شهدتها مصر نهاية الأسبوع الماضي. وقال “المنطقة ستظل في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طول ما في إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة”.
وأضاف أن هذا التيار يسعى لبث الاضطرابات في المنطقة بما فيها مصر، وتابع أن “الرأي العام المصري لا يستطيع أن يقبل ولن يقبل بتواجد هذا الإسلام السياسي ليحكم مصر، ورفض هذا الموضوع عندما تولوا السلطة لمدة عام”.

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