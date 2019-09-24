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أمير القصيم يدشن سارية بيرق الرياض بطول 100 متر بمدينة بريدة

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أمير القصيم يدشن سارية بيرق الرياض بطول 100 متر بمدينة بريدة

أمير القصيم يدشن سارية بيرق الرياض بطول 100 متر بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=777194
المناطق / بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, مشروع سارية الرياض بتنفيذ من قبل أمانة المنطقة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة.

حيث استمع سموه فور وصوله لشرح مفصل عن مشروع سارية بيرق الرياض من قبل أمين المنطقة المهندس محمد المجلي والذي بين على أن المشروع قد تم تنفيذه على مساحة إجمالية قدرها 380000م , يتوسطها سارية بيرق الرياض والمنفذة بارتفاع 100م وقطر2,10م تحمل علم المملكة العربية السعودية بحجم 18*12م , ووزن اجمالي يصل إلى 101 طن, مؤكداً على أن الموقع المقام به الساريع سيكون جاذباً للمشاهد, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم لكل عمل خادم للمنطقة وأهلها.

واكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل ن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أن تلك المشاريع المباركة تعكس جانباً من جوانب تعزيز المواطنة لدى الجيل, وأن تلك الميادين المقامة بتصاميم وأفكار أبناء هذا الوطن من المهندسين يعكس ما يمتلكه هذا الوطن المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من أبناء مخلصين مبدعين يساهمون بالتنمية وفق أعلى درجات الجودة والإتقان , مقدماً شكره لأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وكافة منسوبي الأمانة على تلك الجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع وتجميل الميادين والحفاظ على وجه المنطقة المشرق, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

رافق سموه أثناء تدشين المسيرة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي , ومدراء الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.

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