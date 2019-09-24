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الأمير فيصل بن مشعل يشهد احتفال منطقة القصيم باليوم الوطني 89 بمدينة بريدة

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الأمير فيصل بن مشعل يشهد احتفال منطقة القصيم باليوم الوطني 89 بمدينة بريدة

الأمير فيصل بن مشعل يشهد احتفال منطقة القصيم باليوم الوطني 89 بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=777195
المناطق_بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء اليوم الاثنين ، احتفال منطقة القصيم بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة العربية السعودية ، الذي تنظمه أمانة المنطقة بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية نايف المرواني ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ، ومسؤولي المنطقة ومدراء الجهات الحكومية والقيادات العسكرية وأهالي المنطقة والأعيان وجمعاً من المواطنين.

 

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه مقر الحفل , بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل حيث بآيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك قدم عرضاً مرئياً عن همة طويق تضمنت عدداً من الصور والكلمات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولقطات متنوعة عن نهضة الوطن , بعد ذلك قدمت قصيدة شعرية وطنية القاها الشاعر وكيل رقيب عقاب المطيري, تلا ذلك قدمت قصيدة شعرية القاها الشاعر منيف الوسوس.

 

عقب ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدم أوبريت بعنوان “همة حتى القمة” تضمنت لوحات وطنية وشعبية وتاريخية متنوعة , لامست تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومجالات التنمية التي شهدها الوطن حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ , واختتم سموه الحفل بالعرضة السعودية بمشاركة وكيل الامارة وأمين المنطقة وعدد من المسؤولين.

 

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , عن سعادته بما شاهده من كرنفال وطني امتزجت من خلاله مشاعر المواطنين والمواطنات فرحاً وسروراً بهذه المناسبة العظيمة التي نستذكر فيها توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ, مشيراً على أن اليوم الوطني هو يوم للإعتزاز بماض مشرف وحاضر يجسد قيماً وطنية ضاربة جذورها في عمق التاريخ, مقدماً شكره لأمانة المنطقة وكافة الجهات المشاركة في هذا المحفل المبارك, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنعمة والاستقرار.

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