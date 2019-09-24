محافظة تيماء تحتفي باليوم الوطني ٨٩

المناطق_محمد العنزي

نظمت بلدية بمحافظة تيماء احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 89 للمملكة تحت شعار “همة حتى القمة” وذلك في ساحة بئر هداج .

بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ورئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي ومدارء الدوائر الحكوميه والقيادات العسكريه وسط حضور جماهيري كبير .

وانطلق الحفل بمسيرة الهجن والخياله والمركبات الحكوميه حاملين ومتوشحين بأعلام الوطن ثم عزف السلام الملكي وبعدها بدأ الحفل الذي تضمن كلمة أهالي المحافظه ورفع خلالها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وبعد ذلك توالت فقرات الحفل وشملت على الفنون الشعبه العرضه السعوديه والدحه وفقرات وأناشيد وشيلات وطنية كما شملات الفقرات لوحة أفضل رسام ورسم على الوجه وأفضل صورة فوتوغرافيه بالاضافه الى أوبريت وطني وعرض مرئي .

ووزعت بلدية تيماء اكثر من ١٥٠٠ هديه على الحضور والأطفال بهذي المناسبه كما حرصة بلدية تيماء على تقديم فعاليات تعزز الروح الوطنيه والانتماء لهذا الوطن العظيم من خلال إظهار إنجازات الوطن وتاريخيه .