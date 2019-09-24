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وظائف للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=777202
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في عدد من المستشفيات التابعة للإدارة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

أخصائي سحب دم – مستشفى القوات المسلحة بالهدا .

أخصائي العلاج الطبيعي – مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

التمريض السريري – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .

ممرضة – CCL – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .

مدير تمريض سريري – تعليم التمريض – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .

أخصائي أشعة – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .

للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي :

https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results

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