وظائف للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في عدد من المستشفيات التابعة للإدارة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:
أخصائي سحب دم – مستشفى القوات المسلحة بالهدا .
أخصائي العلاج الطبيعي – مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
التمريض السريري – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .
ممرضة – CCL – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .
مدير تمريض سريري – تعليم التمريض – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .
أخصائي أشعة – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .
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