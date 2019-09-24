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وزير الخارجية يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية

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شاهد: سيارات كهربائية لإزالة رهبة التنويم في «اطفال» الطائف

شاهد: سيارات كهربائية لإزالة رهبة التنويم في «اطفال» الطائف
http://almnatiq.net/?p=777214
المناطق_الطائف

نجح مستشفى الاطفال بالطائف في تطبيق فكرة ذكية تسهم في كسر حاجز الخوف لدى الاطفال من التنويم من خلال توفير سيارات كهربائية تنقل الاطفال في حالة الى التنويم او التنقل بين اقسام الاشعة والمختبرات للاطفال المنومين.

ووضع المستشفى لوحات على المركبات شبيهة باللوحات الرسمية للسيارات مع الرمز الى الصحة ومركز الاتصال التفاعلي( ص ح ه٩٣٧).

واشار مدير المستشفى الاخصائي اول طارق الروقي ان الفكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للاطفال وازالة الخوف والرهبة من التنويم والتنقل بين اقسام التنويم والخدمات المساعدة،موضحا ان ادارة المستشفى تسعى الى كل مامن شأنه الارتقاء بالخدمات وتقديم افضلها.

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