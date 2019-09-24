5 أطعمة يجب تناولها.. إذا أهملتها سيرتفع ضغطك!

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كشف موقع “medicaldaily” عن الأطعمة التي تعمل على خفض نسبة ضغط الدم ويرتفع في حالة إهمالها.

ونجد أن بعض الأشخاص يجهلون أهمية تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وبعض الفيتامينات والعناصر الأخرى المهمة لجسم الإنسان؛ خاصة مريض الضغط المرتفع.. ومن الأطعمة التي يجهلها مريض الضغط مع أنها مفيدة له ولصحته:

السلطة الخضراء

– السلطة الخضراء والخضراوات الورقية؛ فهي قيم غذائية عالية، وتساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، وتحدّ من تعرضه للارتفاع؛ لأنها غنية بالمغنسيوم والبوتاسيوم.

الحليب

– الحليب: يحتوى على بعض العناصر المهمة لك ولصحتك، ويساهم في تنظيم نسبة الضغط، ويحد من ارتفاعه خاصة إذا كان خالي الدسم.

الموز والرمان

– الموز والرمان يُعدان من الفواكه الغنية بنسبة جيدة من البوتاسيوم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الدورة الدموية في الجسم، وتنظيم نسبة الضغط.

العدس

– العدس من البقوليات الغنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد بشكل كبير في تخفيض ضغط الدم والحد من ارتفاعه.