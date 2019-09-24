احتفال ثانوية الاحنف بأملج باليوم الوطني.. تأصيل المبادئ والقيم الوطنية في أجيال المستقبل

المناطق_فايز السميري

تسابقت قطاعات وزارة التعليم السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ89 الذي ينطلق كل عام في 23-9-بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين، ثم المليك والوطن، ولترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي العام.فأقامت ثانوية الأحنف بن قيس بأملج احتفالا تنوع من العروض المقدمة كالمسرحيات، والأناشيد، الوطنية، لتجسيد تلك المناسبة العزيزة التي تمثل ذكرى خالدة لانطلاقة حياة كريمة للحضارة الإنسانية بكل تفاصليها في بلادنا الغالية، وذلك وفق خطط زمنية محددة للتنفيذ داخل الميدان التربوي وبذات الهوية الخاصة بالمناسبة التي تحمل عنوان “همة حتى القمة “.

وأكد مدير تعليم منطقة تبوك الأستاذ إبراهيم العمري في مداخلة هاتفية لاحتفال ثانوية الأحنف حيث قال : في هذه المناسبة: إن هذه الذكرى تأتي انطلاقاً بتذكير الأجيال القادمة بالإرث الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وانطلاقاً بتذكير الأجيال القادمة بالإرث الثقافي والحضاري للمملكة، وما تمثله على المستوى الدولي وكافة المستويات.

وأطلق رسالة إلى منسوبي التعليم من أعضاء هيئة التدريس ومعلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وكافة منسوبي التعليم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، لتذكر بهذا اليوم العظيم، وأن الجهود الكبيرة التي بذلها المؤسس لهذا الكيان العظيم، مطالبا الجميع ببذل الجهود لخدمة هذا الكيان، ولاستمرار مكتسباته وقدراته إن شاء الله على المنافسة على المستوى الدولي، والمحافظة على أمن وطننا واستقراره وسلامته لتنعم الأجيال القادمة بإذن الله بمستويات عليا من الرفاهية والنهضة الاجتماعية والثقافية والعلمية. وقال: إن الرسالة التي يجب أن تصل للأجيال هي أن نكون جميعاً شركاء في المسؤولية الوطنية للمحافظة على مكتسبات بلادنا وأن نواصل مسيرة الآباء والأجداد في تنميتها ورفعتها وتمكينها في كل المجالات وعلى كافة المحافل والأصعدة، ولا يسعني إلا الدعاء بأن يحفظ الله قيادتنا العزيزة ومجتمعنا الكريم، ويديم عز الوطن ورخاءه واستقراره.

وقال مدير مكتب تعليم املج الأستاذ هاشم الشريف “أن الحديث عن المملكة العربية السعودية في يومها الوطني التاسع والثمانين حديث يملؤه الحب وتكتنفه مشاعر الولاء والانتماء والفخر والتطاول، ويقيني الأكثر أن ما نشعر به ونكنه لوطننا أجمل من كل العبارات والأحاديث مهما اجتهدنا فيها”. وكان ضيف الشرف رئيس مركز الشبحة الأستاذ محمد بن صميط الرفاعي ، بعدها القى مدير ثانوية الأحنف بن قيس الأستاذ عبدالله السناني كلمة قال فيها : إن اليوم الوطني يعيد لنا في كل عام ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وأحمد الله عز وجل أن أعاد علينا هذا اليوم وبلادنا تنعم بأمن واستقرار وخير ونماء، وإن هذا التطور الذي نشهده اليوم يسير بخطى ثابته وفق وتيرة متوازنة شملت جميع مجالات الحياة. ثم كلمة للاستاذ فواز الرفاعي تحدث فيها عن نعمة الأمن والأمان، ثم كلمة المرشد الطلابي بالمدرسة الأستاذ عادل المحلاوي في كيفة غرس مفهوم الوطنية لدى الطلاب، ثم بعد ذلك تم تكريم أسرة الشهيد البطل اللواء عودة معوض البلوي ، وختتم الاحتفال بقصيدة شعرية لشاعر الوطن كما يحب محبيه ان يطلقوه عليه الشاعر ناصر عليثة المحياوي.