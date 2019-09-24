احدث الأخبار

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد
أبرز المواد
 الإعصار هيكا يصل الدرجة الثانية في طريقه إلى سلطنة عمان
أبرز المواد
 احتفال ثانوية الاحنف بأملج باليوم الوطني.. تأصيل المبادئ والقيم الوطنية في أجيال المستقبل
أبرز المواد
 الطائرة «الكارثة» تعود إلى الخدمة من جديد!
أبرز المواد
 مندوب مزيف ينصب على أصحاب المحلات.. بهذه الطريقة
أبرز المواد
 5 أطعمة يجب تناولها.. إذا أهملتها سيرتفع ضغطك!
أبرز المواد
 صورة تاريخية ل4 ملوك يؤدون العرضة احتفالاً بتولي الملك سعود الحكم
أبرز المواد
 تعرّف على العقوبة المنتظرة بحق مُعذِّب طفلته
أبرز المواد
 شاهد: سيارات كهربائية لإزالة رهبة التنويم في «اطفال» الطائف
أبرز المواد
 27 قتيلاً في أحداث عنف بإقليم بابوا الإندونيسي
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الفرنسي
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية
أبرز المواد
هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

أبرز المواد
الإعصار هيكا يصل الدرجة الثانية في طريقه إلى سلطنة عمان

الإعصار هيكا يصل الدرجة الثانية في طريقه إلى سلطنة عمان

أبرز المواد
احتفال ثانوية الاحنف بأملج باليوم الوطني.. تأصيل المبادئ والقيم الوطنية في أجيال المستقبل

احتفال ثانوية الاحنف بأملج باليوم الوطني.. تأصيل المبادئ والقيم الوطنية في أجيال المستقبل

أبرز المواد
الطائرة «الكارثة» تعود إلى الخدمة من جديد!

الطائرة «الكارثة» تعود إلى الخدمة من جديد!

أبرز المواد

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد
http://almnatiq.net/?p=777236
المناطق_الرياض

رد برنامج حساب المواطن، على الأنباء المتداولة بشأن وجود زيادة قريبة على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.

وأكد برنامج حساب المواطن عبر حسابه على “تويتر” أنه لا توجد زيادة في قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

وأشار البرنامج أن المستفيدين من الدعم يمكنهم معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

روابط ذات صلة

الإعصار هيكا يصل الدرجة الثانية في طريقه إلى سلطنة عمان

الإعصار هيكا يصل الدرجة الثانية في طريقه إلى سلطنة عمان
احتفال ثانوية الاحنف بأملج باليوم الوطني.. تأصيل المبادئ والقيم الوطنية في أجيال المستقبل

احتفال ثانوية الاحنف بأملج باليوم الوطني.. تأصيل المبادئ والقيم الوطنية في أجيال المستقبل
الطائرة «الكارثة» تعود إلى الخدمة من جديد!

الطائرة «الكارثة» تعود إلى الخدمة من جديد!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*