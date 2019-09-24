زلزال بقوة 4.6 درجات يهز مدينة اسطنبول

المناطق - وكالات

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة اسطنبول التركية.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، فإن الزلزال وقع في تمام الساعة 11.01 بالتوقيت المحلي لاسطنبول.

وذكر البيان أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل منطقة سليفري ببحر مرمرة.

وشعر سكان مدينة اسطنبول والمدن المحيطة، بالزلزال بشكل واضح.

ولم تكشف السلطات التركية حتى اللحظة، ما إذا كان الزلزال قد خلف أضرارا مادية أو بشرية.

وفي وقت لاحق قالت ولاية اسطنبول في بيان، أنها لم تتلق أي معلومات عن وقوع ضحايا في الأرواح أو خسائر مادية في المدينة.