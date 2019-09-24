الأخضر الشاب يواصل تدريباته في معسكر مصر استعداداً لتصفيات كأس آسيا

المناطق - الرياض

يواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تحضيراته في معسكره بجمهورية مصر العربية الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري في إطار برنامجه الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وخاض الأخضر لقاءً ودياً أمس أمام المنتخب العماني انتهى بالتعادل السلبي, في مستهل مبارياته بالمعسكر.

وضمت قائمة المنتخب في معسكر مصر (30) لاعبًا، هم : نواف المطيري، ومحمد دغريري، ورائد أزيبي، وباسل السيالي، وخليل العبسي، ونواف العصيمي، وسعد المختار، وتركي المطيري، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، ونواف هزازي، وحسن العلي، ورغدان مطري، ومحمد العوفي، وعوض الناشري، وباسم صديق، وهزاع الغامدي، وعلي فؤاد، وسعد آل موسى، وفيصل الغامدي، وريان البلوشي، وطاهر وادي، وأحمد الداغر، ومحمد الدوسري، ومحمد خليل، وعلي آل سلطان، وخالد دغريري، ومشعل صبياني، ومشاري سنيور، وأحمد الغامدي , تحت إشراف المدرب الوطني بندر باصريح.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا سيخوض التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة “السادسة” بجانب منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان،وستقام منافساتها في محافظة الخُبر مطلع نوفمبر المقبل.