الأرصاد” تنبه: أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

الأرصاد” تنبه: أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

أبرز المواد
الأخضر الشاب يواصل تدريباته في معسكر مصر استعداداً لتصفيات كأس آسيا

الأخضر الشاب يواصل تدريباته في معسكر مصر استعداداً لتصفيات كأس آسيا

أبرز المواد
60 كيلو من العود الأصلي يوميا لتطييب المسجد الحرام

60 كيلو من العود الأصلي يوميا لتطييب المسجد الحرام

أبرز المواد
ليفربول يقترب من صفقة “تاريخية”

ليفربول يقترب من صفقة “تاريخية”

أبرز المواد

الأرصاد” تنبه: أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

http://almnatiq.net/?p=777282
المناطق - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد وفرسان وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

روابط ذات صلة

الأخضر الشاب يواصل تدريباته في معسكر مصر استعداداً لتصفيات كأس آسيا

الأخضر الشاب يواصل تدريباته في معسكر مصر استعداداً لتصفيات كأس آسيا
60 كيلو من العود الأصلي يوميا لتطييب المسجد الحرام

60 كيلو من العود الأصلي يوميا لتطييب المسجد الحرام
ليفربول يقترب من صفقة “تاريخية”

ليفربول يقترب من صفقة “تاريخية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*