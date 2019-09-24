منسوبو ونزلاء مركز التأهيل الشامل بتيماء يحتفون باليوم الوطني 89

تبوك - محمد العنزي :

أقام مركز التأهيل الشامل بمحافظة تيماء اليوم حفلاً لنزلاء المركز ابتهاجا وفرحة بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة بحضور مدير مكتب العمل ناصر بن عبدالرحمن الغيدان و بحضور مدير مكتب الضمان الاجتماعي بندر بن بخيت العنزي .

واكتست القاعة المعدة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية بمقر المركز حلة خضراء وازدانت بالأعلام الوطنية فيما شارك مدير المركز محمد بن مطر العنزي وطاقم العمل بالمركز نزلاء المركز فرحتهم بهذه المناسبة الغاليه على قلوبهم .

وارتسمت البهجة وعلا الفرح محيا النزلاء من ذوي الإعاقة الحركية والجسدية والعقلية وهم يلوحون بالأعلام الوطنية وصور القيادة الرشيدة على أنغام القصائد والأهازيج الوطنية التي صدحت في قاعة الاحتفاء .

وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل بمحافظة تيماء محمد مطر العنزي, أن برنامج الحفل تضمن عددا من الكلمات والأناشيد الوطنية التي أداها النزلاء إضافة إلى المسابقات الثقافية والترفيهية التي شارك فيها الجميع.

مؤكداً ان هذي المناسبه الغاليه تأتي بمتابعه وحرص من قبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد عبدالله الحربي .

ورفع مدير المركز بهذه المناسبة باسمه ونيابة عن منسوبي ونزلاء المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, داعياً الله العلي القدير أن يديم على ولاة الأمر الصحة والعافية ويحفظ لبلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها.