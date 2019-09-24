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املج تحتفل “يوم الوطن” بعرس ثقافي

املج تحتفل “يوم الوطن” بعرس ثقافي
http://almnatiq.net/?p=777290
أملج - فايز السميري:

ادى الفنان وليد وديع اوبريت بعنوان “الوطن” خلال احتفال اهالي املج باليوم الوطني ٨٩ الذي رعاه محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء امس الاثنين بحديقة الامير فهد بن سلطان بالاضافة الى عدد من الفقرات المتنوعة وسط حضور كبير من المواطنين والعائلات.

وعند وصول راعي الحفل اخذ جولة ومرافقيه على اركان الجهات المشاركة من الادارات الحكومية ، وقدمت خلال الحفل الذي بدا بالسلام الملكي والقرآن الكريم العديد من الفقرات المتنوعة اشتملت على كلمة الاهالي قدمها الشيخ فايز بن سلمان الجهني وعرض مرئي من اعداد الكلية الجامعية وقصيدة وطنية للشاعرة المعروفة عيده الجهني ثم شيلة للمنشد سعد السناني ، وفقرات مكتب التعليم الاولى عبارة عن محادثة باللغة الانجليزية عن املج واحتفالات اليوم الوطني تلى ذلك لوحة فنية بعنوان “انتي يأملج غرامي” قدمها طلاب مدرسة املج الاهلية واوبريت بعنوان “دولة المجد” اداء طلاب ثانوية هارون الرشيد ، وادت فرقة خيبر المشاركة في الاحتفال لون السامري وكان لشعر الكسرة المعروف في املج حضور من خلال “لحن الوطن” بين الشاعرين محمود عزازي وعبدالرحمن البراهيمي واداء محمد السناني وخالد الشريف ، وقبل الختام ادى الفنان الشعبي وليد وديع اوبريت الوطن ومشاركة الفرق الفنية لتختتم الفقرات بالعرضة السعودية التي شارك فيها راعي الحفل وكبار الشخصيات والفرق الشعبية.

وحضر الاحتفال مديري الادارات الحكومية والقطاعات العسكرية والموسسات الحكومية والقطاع الخاص ومشائخ واعيان ورجال الاعمال وجمهور غفير من الاهالي والعائلات والمتنزهين الذين قدموا من شتى مدن المملكة الذين قضوا في املج اجازة اليوم الوطني.

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