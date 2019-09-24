العرضة النجدية تتقدم احتفالات “صحة الرياض” باليوم الوطني

شاجع الدوسري - الرياض :

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء ، باليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري وعدد من مسؤولي صحة الرياض ومنسوبي ومنسوبات المديرية .

وتضمنت فعالية الاحتفاء العرضة النجدية .

ورفع الدكتور التويجري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ـ حفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ومرور 89 عاماً على توحيد المملكة، مؤكداً أن الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة شهدت نقلة نوعية في مستوى الخدمات، متطلعا إلى مزيد من التقدم والرقي في الخدمات بإذن الله مستقبلاً لتتواكب مع تطلعات قيادتنا الرشيدة والمواطن الكريم في وطننا الغالي.

وفي نفس الاطار أكد الدكتور محمد التويجري أن “صحة الرياض” خصصت خلال اجازة اليوم الوطني 138 مركزا صحياً مناوباً لخدمة المرضى والمراجعين في منطقة الرياض ، تم اختيارها بدقة لتغطية أكبر مساحات جغرافية، وتسهيل وصول المراجعين إليها من مختلف محافظات ومراكز منطقة الرياض ، لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأوضح أن “صحة الرياض” تحرص على التفاعل مع جميع المناسبات ، ومن ذلك اجازة اليوم الوطني ، حيث أن الهدف من المراكز الصحية المناوبة خلال اجازة اليوم الوطني ، هو توفير خدمات الرعاية الصحية لأبناء منطقة الرياض لأكبر فترة زمنية ممكنة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروف عملهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية نهارا.

ولفت د. التويجري أن هذه المراكز قامت خلال اجازة اليوم الوطني بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز وتشمل التوعية والتثقيف الصحي، واصحاح البيئة ومكافحة الأمراض السارية ، ورعاية الأمومة ، ورعاية الطفولة ، ورعاية المراهقين ، ورعاية المسنين ، والخدمات العلاجية ، وصحة الفم والأسنان ، والتطعيمات الأساسية ، وتعزيز التغذية الصحية للفرد والمجتمع، إضافة إلى توفير الأدوية الأساسية .