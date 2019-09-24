محافظ حفرالباطن يرعى اختتام فعاليات الاحتفال باليوم الوطني89 بحفرالباطن

حفر الباطن - فهد المريخي

حفر الباطن – فهد المريخي

بعد أجواء احتفالية فرحة بيوم الوطن اختتمت بحفرالباطن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفرالباطن وذلك بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن ومدراء الجهات الحكومية وعدد من رجال الأعمال وعدد كبير من المواطنين .

وتم استقبال سموه بالمنصة الخارجية حيث عزف السلام الملكي وبدأ العرض العسكري ثم عروض الخيالة ثم توجه سموه إلى مقر الفعاليات الرئيسية وبدء الحفل الخطابي بايات من الذكر الحكيم ثم عرض مرئي عن فعاليات اليوم الوطني بحفرالباطن ثم اوبريت اغاني خالدة بمشاركة فرق شعبية ثم كلمة أهالي حفرالباطن ألقاها الأستاذ علي بن حسين بن عادي هنأ فيها الوطن والمواطنين بمناسبة الوطن ونقل تهنئة الأهالي لسمو محافظ حفرالباطن ثم كلمة المهندس علي بن سعيد الغامدي تحدث عن “ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين لتأسيس المملكة العربية السعودية أرض الخير والنماء و العطاء مشدداً أنها مناسبة نستذكر معها جهود تأسيس أعظم وطن تحت قيادة المؤسس جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود ــ طيب الله ثراه ــ تلك الجهود التي تكللت بتوحيد شتات البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية ، وقد حمل راية الكفاح للرقي بهذا الوطن أبناءُ المؤسس البررة وصولاً لعهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله”.

وأضاف “إننا إذ نستذكر هذه المناسبة العظيمة حَرِيٌ بنا أن نستشعر معها دورَنا نحن أبناء هذا الوطن وواجبنا تجاه المحافظة على مكتسبات الوطن والمساهمة في النهوض به نحو الرقي و النماء والازدهار ، وإكمال المسيرة لتتبوأ بلادنا موقعها الطبيعي اللائق بين الأمم مستنيرين في كل ذلك برؤية المملكة (2030 )لنبني لبلادنا مستقبلا مشرقا يليق بماضيها المجيد ”

ليتلون المسرح بلوحات خضراء في اوبريت فني بعنوان ” همة حتى القمة” للفنان جابر الكاسر ثم تلاها تكريم الجهات الراعية واللجان العاملة في الفعاليات .

وقد استمرت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفرالباطن لليوم الخامس على التوالي كاسرة حاجز الـ 10000 زائر وزائرة من المواطنين والمقيمين مستمتعين بعدد كبير من الفعاليات التي اقيمت

على مساحة تقدر 45 ألف متر مربع وهي مقر الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفرالباطن مطلعين بأكثر من 36 فعالية رئيسية تم تهيئة كافة الأجواء لإنجاح تلك الفعاليات .

وقد اقيمت عدد من الفعاليات في اليوم الأخير من الاحتفال الذي رعاه سمو محافظ محافظة حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد ال سعود بالعديد و استهوت الزوار بدء من الساعة الرابعة وحتى الساعة الحادية عشر مساء ، ومن ابرز الفعاليات التي قدمت معرض الحرفيين ، السيارات التراثية والمعدلة ، جادة الفن ، الحصن الخليجي ، معرض رابطة الصقور ، مسرح الطفل ، التبرع بالدم ، الخيمة الشعبية الراوي ، المتحف التراثي ، إطلاق البالونات ، الألعاب النارية ، الموروث الشعبي العرضة الشعبية والسامري والدحة ، فعاليات الخيمة النسائية ، عروض الفرسان ، الفرقة الموسيقية العسكرية ، العرض المسرحي ، العروض المرئية وخيمة الراوي وجادة الفن ومعرض الصقور

ليسدل الستار على ختام الفعاليات بالألعاب النارية وإطلاق البالونات لتنتهي أضخم فعالية نظمت في حفرالباطن استمرت لمدة 5 أيام شهدت 36 فعالية رئيسية والعديد من الفعاليات المصاحبة بمشاركة 16 جهة أمنية وحكومية .