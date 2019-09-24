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بحضور نحو 100 ألف زائر .. هيئة الترفيه تختتم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بتبوك

بحضور نحو 100 ألف زائر .. هيئة الترفيه تختتم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بتبوك
http://almnatiq.net/?p=777350
المناطق _ تبوك
اختتمت الهيئة العامة للترفيه بتبوك أمس، فعاليات “همة حتى القمة” التي نظمتها الهيئة بمناسبة “اليوم الوطني الـ 89 للمملكة” وسط حضور مايقارب الـ 100 الف زائر من أهالي المنطقة.
وتضمنت الفعاليات التي استمرت خمسة أيام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك حزمة من العروض والبرامج والفعاليات ولوحات وأركان امتزج فيها قيم الحب والولاء والفخر بوطن العزة والشموخ المملكة العربية السعودية.
وقد تضمنت الفعاليات عروض فنية وترفيهية والنحت والتصوير وأسر منتجة وعربات الطعام المتنقلة واختتمت الفعاليات بالعرضة السعودية والألعاب النارية .

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