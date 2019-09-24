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بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين

بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين

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بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين

بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين
http://almnatiq.net/?p=777376
مكة المكرمة _ عادل الزهراني

بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية وبأبيات من القصائد الوطنية التاريخيه آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين بمشاركة منسوبي القطاعات الحكومية وسط أجواء أبهرت الحاضرين من الأجداد والأباء والأبناء حيث توجت ميادين المحافظة براية التوحيد التي ترسخ قيم الوطنية والإنتماء والولاء للقيادة .

وأقيم حفل خطابي ألقى خلاله
سعاده رئيس بلدية محافظة الغاط  أ/ نايف أبو سرداح كلمة رفع فيها التهنئة نيابة عن أهالي المحافظه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأمير المنطقه ونائبه وجميع الشعب السعودي بمناسبة يوم توحيد البلاد.

فيما يليه تحدث سعادة رئيس مركز الخبراء المهندس عبد العزيز الحديثي عن مناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89للمملكة العربية السعودية قائلا:

يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام ويظل الأول  يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان المواطن السعودي موجهاً شكره وآمتنانه لأمير المنطقه مشيداً بجهود جميع منسوبي القطاعات بالمحافظه .

كما تحدث سعاده رئيس لجنه الأهالي المهندس / عبدالله القميع
أن في هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة قياده ووفاء شعب .

فيما قال رئيس لجنه التنميه أ/ خالد القريشي أن
في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبدعم سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز– حفظة الله- استمرت المسيرة الخيرة تطرق كل أبواب التقدم والتطور و النمو في مختلف المجالات    .

كما أكد سعادة رئيس المجلس البلدي أ/ حمد السحيباني
أن حرص البلدية على إظهار المحافظة بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

من جهه أخرى بين المدير التنفيذي والمشرف العام على قرية الخبراء التراثية أ/عبدالله السحيباني أ/ علي العميم   أن مباني القرية زينت بالشعارات الوطنية حاملين راية التوحيد التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادتفاعلاً مع الحدث الوطني فيما أعدت برامج إحتفالية داخلها تضمنت العرضه السعودية  وقصائد وطنية وعرض للفنون الشعبية النجدية وفرق ترفيهية بالإضافة الى مسرحاً للطفل للتعبير عن إبتهاج الصغار باليوم الوطني للمملكة على مدار ٥ أيام ، وتوفير أماكن مجهزة للمواطنات للمشاركة والإحتفاء بهذه بالمناسبة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال مشيرا إلى  تكريم ذوي الهمم وأن كان لهم أولوية ضمن برامج المناسبة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والأهلية بالفعاليات والبرامج الوطنية المقامه وتفاعل الأهالي وسط أجواء يسودها الفرح والبهجةمتمنين للمملكةالمزيد من التقدم والإزدهار.

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