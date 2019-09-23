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جوازات منطقة الباحة تحتفل باليوم الوطني

جوازات منطقة الباحة تحتفل باليوم الوطني

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بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين

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جوازات منطقة الباحة تحتفل باليوم الوطني

جوازات منطقة الباحة تحتفل باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=777379
المناطق _ الباحة
أقامت ادارة جوازات منطقة الباحة اليوم الثلاثاء الموافق : 1440/1/25 احتفال اليوم الوطني 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله
وقامت جوازات المنطقة بتقديم الورود والاعلام السعودية والهدايا للمراجعين إحتفاء بهذه المناسبة العزيزة فيما قدم المراجعين شكرهم لجوازات المنطقة على هذه البادرة واهتمامهم بالمراجعين وتسهيل كافة الاجراءات لهم
من جانبه عبر مدير جوازات منطقة الباحة العقيد : منصور احمد الغامدي عن سعادته بمشاركة جوازات المنطقة المجتمع السعودي بالاحتفال بهذا اليوم المجيد داعياً الله عز وجل ان يديم على بلادنا نعمة الامن والامان في ضل القيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظ الله وولي عهدة الامين.

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