جوازات منطقة الباحة تحتفل باليوم الوطني

المناطق _ الباحة

أقامت ادارة جوازات منطقة الباحة اليوم الثلاثاء الموافق : 1440/1/25 احتفال اليوم الوطني 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله

وقامت جوازات المنطقة بتقديم الورود والاعلام السعودية والهدايا للمراجعين إحتفاء بهذه المناسبة العزيزة فيما قدم المراجعين شكرهم لجوازات المنطقة على هذه البادرة واهتمامهم بالمراجعين وتسهيل كافة الاجراءات لهم

من جانبه عبر مدير جوازات منطقة الباحة العقيد : منصور احمد الغامدي عن سعادته بمشاركة جوازات المنطقة المجتمع السعودي بالاحتفال بهذا اليوم المجيد داعياً الله عز وجل ان يديم على بلادنا نعمة الامن والامان في ضل القيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظ الله وولي عهدة الامين.