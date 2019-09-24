بلدية بني حسن تشارك مدرسة نعاش في اليوم الوطني 89

المناطق _ الباحة

ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة شاركت بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة والمجلس البلدي بالمحافظة بالعديد من الأعمال التي واكبت هذا اليوم الغالي على نفوس كل المواطنين. وذلك من خلال مشاركة الطلاب في المدارس بهذه المناسبة حيث استقبلت ابتدائية ومتوسطة نعاش مدير العلاقات العامة والاعلام بالبلدية الاستاذ عبدالرحمن الشدوي والاستاذ رائد محمد الزهراني والاستاذ عبدالله هجاد الزهراني حيث رحب قائد المدرسة الاستاذ محمد عبدالله الزهراني بالحضور واشاد بمشاركة البلدية والتي تعتبر ضمن الشراكة المجتمعية مع المدرسة وخصوصا وانها تشارك في يوم غالي في نفوس المواطنين كما قدم شكره لرئيس البلدية المهندس احمد الديلمي على اهتمامه وحرصه بالتواصل بعدها قام مدير العلاقات العامة بالبلدية بتوزيع الهدايا على الطلاب احتفاء باليوم الوطني والأعلام والأوشحة كما تم تكريم قائد المدرسة بدرع تذكاري بهده المناسبة.