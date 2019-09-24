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بمناسبة اليوم الوطني المجيد…بلدي الباحة يوزع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء

بمناسبة اليوم الوطني المجيد…بلدي الباحة يوزع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء

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بلدية بني حسن تشارك مدرسة نعاش في اليوم الوطني 89

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جوازات منطقة الباحة تحتفل باليوم الوطني

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بمناسبة اليوم الوطني المجيد…بلدي الباحة يوزع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء

بمناسبة اليوم الوطني المجيد…بلدي الباحة يوزع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء
http://almnatiq.net/?p=777387
المناطق _ الباحة
احتفاءً باليوم الوطني المجيد 89 قام المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة بتوزيع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء على زائري مقر الاحتفال طريق الملك سعود بن عبدالعزيز بمدينة الباحة، وتأتي هذه المشاركة في منظومة المشاركات التي تقوم بها كافة المصالح الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة ابتهاجا باليوم الوطني، وأبدى عدد من الزائرين عن شكرهم وتقديرهم للمجلس البلدي على هذه البادرة الجميلة والتي تعبر عن الابتهاج بهذه المناسبة العظيمة ذكرى تأسيس وطننا الغالي على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، حيث شهد وطننا خلال هذه الحقبة من الزمن تناميا سريعا وتطورا كبيراً على كافة الأصعدة الاقتصادية والتنموية والحضارية والثقافية والتعليمية والصحية والأمنية، ومسك زمام التنمية والتطور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ، وقد رأى المجلس تقديم هدايا رمزية تعبيراً صادقا ووفاءً نبيلاً لوطننا الغالي، وقد شارك في تقديم الهدايا أعضاء المجلس البلدي بالباحة:
الأستاذ سعيد بن مصقر،الأستاذ عبدالرحمن رمزي،الأستاذ سعيد حلون الزهراني،ونائب رئيس المجلس البلدي الأستاذ جمعان الكرت.

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