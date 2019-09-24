مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية

الطائف _ عادل الزهراني

أطلقت اليوم المدارس التابعة لتعليم الطائف ( بنين ، بنات ) فعاليات اليوم الوطني ٨٩ في كافة المراحل الدراسية ، متضمنة مشاركات إبداعية من صنع الطلاب والطالبات تحت شعار ” همّة حتى القمّة ” . بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه ومدراء ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات.

وشهد الطابور الصباحي تنفيذ العديد من البرامج الوطنية تحت ، حيث تم استعراض تاريخ المملكة العربية السعودية ، والجهود الكبيرة المقدّمة من قادة هذه البلاد بداية من المؤسس حتى العهد الحالي لملك الحزم والعزم ، وذلك في توفير كافة سبل الراحة ورغد العيش والأمن والأمان ، للمواطنين والمقيمين ، كما تضمنت الفعاليات مشاركات من الطلاب والطالبات في الإذاعة المدرسية ، من قصائد وطنية وأناشيد تنم عن حب الوطن . وجداريات وطنية للتعبير عليها بأجمل عبارات الانتماء والوفاء لهذه الأرض الطاهرة . وقدّمت المدارس جملة من الأعمال التحفيزية على المبادرات الإيجابية في يوم الوطن ، ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية ، وإبراز دور هذه الأجيال في تحقيق الشعار لهذا اليوم ” همّة حتى القمّة ” ، حيث يعدّون اللبنة الأساسية لكافة القطاعات مستقبلاً . وزارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي الابتدائية الحادية والسبعون ومدارس شركة الطائف الأهلية لمتابعة فعاليات اليوم الوطني بحضور مديرات إدارات النشاط والإشراف وعدد من المشرفات التربويات . ووقفت على برامج اليوم الوطني المنفذة في المدارس.