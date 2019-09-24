احدث الأخبار

مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخفجي وفرع وزارة التجارة يشكلان فرق عمل لتصحيح اللوحات المضللة في المنشآت التجارية
المنطقة الشرقية
 “إعمار اليمن” يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية
أبرز المواد
 ترامب: على العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد احتفال جامعة القصيم باليوم الوطني الـ89
منطقة القصيم
 جمرك ميناء ضباء يحتفل مع المسافرين باليوم الوطني الـ 89 للمملكة
منطقة تبوك
 أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 72 مليون ريال
منطقة عسير
 بمناسبة اليوم الوطني المجيد…بلدي الباحة يوزع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء
منطقة الباحة
 بلدية بني حسن تشارك مدرسة نعاش في اليوم الوطني 89
منطقة الباحة
 جوازات منطقة الباحة تحتفل باليوم الوطني
منطقة الباحة
 بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين
منطقة مكة المكرمة
 “٣٤ ” ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ “٨٩”
منطقة مكة المكرمة
مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية

مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية

منطقة مكة المكرمة
بلدية الخفجي وفرع وزارة التجارة يشكلان فرق عمل لتصحيح اللوحات المضللة في المنشآت التجارية

بلدية الخفجي وفرع وزارة التجارة يشكلان فرق عمل لتصحيح اللوحات المضللة في المنشآت التجارية

المنطقة الشرقية
“إعمار اليمن” يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية

“إعمار اليمن” يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية

أبرز المواد
ترامب: على العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها

ترامب: على العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها

أبرز المواد

مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية

مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية
http://almnatiq.net/?p=777430
الطائف _ عادل الزهراني
أطلقت اليوم المدارس التابعة لتعليم الطائف ( بنين ، بنات ) فعاليات اليوم الوطني ٨٩ في كافة المراحل الدراسية ، متضمنة مشاركات إبداعية من صنع الطلاب والطالبات تحت شعار ” همّة حتى القمّة ” . بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه ومدراء ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات.
وشهد الطابور الصباحي تنفيذ العديد من البرامج الوطنية تحت ، حيث تم استعراض تاريخ المملكة العربية السعودية ، والجهود الكبيرة المقدّمة من قادة هذه البلاد بداية من المؤسس حتى العهد الحالي لملك الحزم والعزم ، وذلك في توفير كافة سبل الراحة ورغد العيش والأمن والأمان ، للمواطنين والمقيمين ، كما تضمنت الفعاليات مشاركات من الطلاب والطالبات في الإذاعة المدرسية ، من قصائد وطنية وأناشيد تنم عن حب الوطن . وجداريات وطنية للتعبير عليها بأجمل عبارات الانتماء والوفاء لهذه الأرض الطاهرة . وقدّمت المدارس جملة من الأعمال التحفيزية على المبادرات الإيجابية في يوم الوطن ، ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية ، وإبراز دور هذه الأجيال في تحقيق الشعار لهذا اليوم ” همّة حتى القمّة ” ، حيث يعدّون اللبنة الأساسية لكافة القطاعات مستقبلاً . وزارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي الابتدائية الحادية والسبعون ومدارس شركة الطائف الأهلية لمتابعة فعاليات اليوم الوطني بحضور مديرات إدارات النشاط والإشراف وعدد من المشرفات التربويات . ووقفت على برامج اليوم الوطني المنفذة في المدارس.

روابط ذات صلة

بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين

بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين
“٣٤ ” ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ “٨٩”

“٣٤ ” ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ “٨٩”
مجلس الوزراء يقرر بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة

مجلس الوزراء يقرر بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*