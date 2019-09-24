احدث الأخبار

مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة الجوف
 مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخفجي وفرع وزارة التجارة يشكلان فرق عمل لتصحيح اللوحات المضللة في المنشآت التجارية
المنطقة الشرقية
 “إعمار اليمن” يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية
أبرز المواد
 ترامب: على العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد احتفال جامعة القصيم باليوم الوطني الـ89
منطقة القصيم
 جمرك ميناء ضباء يحتفل مع المسافرين باليوم الوطني الـ 89 للمملكة
منطقة تبوك
 أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 72 مليون ريال
منطقة عسير
 بمناسبة اليوم الوطني المجيد…بلدي الباحة يوزع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء
منطقة الباحة
 بلدية بني حسن تشارك مدرسة نعاش في اليوم الوطني 89
منطقة الباحة
 جوازات منطقة الباحة تحتفل باليوم الوطني
منطقة الباحة
 بالعرضة السعودية العريقه وبالفنون الشعبية النجدية آحتفلت قرية الخبراء التراثية بيوم توحيد المملكه التاسع والثمانين
منطقة مكة المكرمة
مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

منطقة الجوف
مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية

مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية

منطقة مكة المكرمة
بلدية الخفجي وفرع وزارة التجارة يشكلان فرق عمل لتصحيح اللوحات المضللة في المنشآت التجارية

بلدية الخفجي وفرع وزارة التجارة يشكلان فرق عمل لتصحيح اللوحات المضللة في المنشآت التجارية

المنطقة الشرقية
“إعمار اليمن” يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية

“إعمار اليمن” يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية

أبرز المواد

مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=777433
الجوف _ محمد الحسن

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني بمكتب سعادته بمدينة سكاكا .
وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك والتي من شأنها تذليل كافة العقبات التي قد تحول دون تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة .
وتأتي هذه الزيارة في اطر تعزيز التعاون المثمر بين الهيئة وباقي الجهات الرسمية بما يعزز الدور الإنساني الذي تقدمه بالمنطقة بشكل خاص وجميع مناطق المملكة .

روابط ذات صلة

أمير الجوف يستقبل مدير التعليم وطلاب من أبناء الشهداء

أمير الجوف يستقبل مدير التعليم وطلاب من أبناء الشهداء
مدارس الجوف تكتسي بالأخضر احتفالاً بذكرى اليوم الوطني

مدارس الجوف تكتسي بالأخضر احتفالاً بذكرى اليوم الوطني
الأمير فيصل بن نواف يرعى حفل منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين

الأمير فيصل بن نواف يرعى حفل منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*