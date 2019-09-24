مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

الجوف _ محمد الحسن

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني بمكتب سعادته بمدينة سكاكا .

وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك والتي من شأنها تذليل كافة العقبات التي قد تحول دون تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة .

وتأتي هذه الزيارة في اطر تعزيز التعاون المثمر بين الهيئة وباقي الجهات الرسمية بما يعزز الدور الإنساني الذي تقدمه بالمنطقة بشكل خاص وجميع مناطق المملكة .