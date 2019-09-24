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أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها

أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها

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وجه بإقامة ملتقى للجان التنمية الاجتماعية في القصيم ..

أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها

أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها
http://almnatiq.net/?p=777436
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, في مكتب سموه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن محمد السعوي ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق, ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة خالد الحواس وعدد من أعضاء اللجنة بمناسبة التشكيل الجديد لها.

وبارك سمو الأمير فيصل بن مشعل لرئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية التشكيل الجديد لمجلس الإدارة, داعياً المولى عز وجل أن يكون لهم عوناً على مواصلة العمل لكل ما فيه خير, مشيراً إلى أهمية تطوير العمل وتفعيل دور اللجنة التنموي في خدمة المجتمع, مؤكداً على ما يحظى به القطاع الاجتماعي والأهلي من دعم متواصل من قبل القيادة ـ أيدها الله ـ لتقديم خدمات سامية عبر كوادر عالية الهمة, موجهاً سموه بإقامة ملتقى لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة لتعزيز العمل بها وتبادل الخبرات خدمة لأبناء هذه المنطقة من المستفيدين من خدماتها, داعياً المولى عز وجل أن تكون عاكسة لتحقيق أهدافها السامية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

من جهته قدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المذنب خالد الحواس شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتوجيهاته الدائمة, مبيناً على أن اللجنة ستسعى ـ بإذن الله ـ الى العمل المتواصل لتحقيق التقدم في كافة مجالاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتفعيلها, داعياً المولى عز وجل التوفيق.

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