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غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة

غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة

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ضمن فعالياتها باليوم الوطني 89:

غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة

غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=777439
المناطق _ بريدة

احتفاءً بيوم الوطن المجيد التاسع والثمانون وفي ذكرى التوحيد الخالدة في أذهان شعب هذا البلد العظيم أهدت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز لمنتجات منطقة القصيم في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم.

أمين عام الغرفة الأستاذ: محمد الحنايا أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن فعاليات الغرفة احتفاءً في اليوم الوطني 89 إيماناً من الغرفة بأهمية التفاعل مع هذا الحدث الوطني الهام في ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله ثراه- وتجسيداً لعمل رجال أبطال ضحو لرفعة هذه البلاد الغالية.

مبيناً الحنايا أنه تم تجهيز 1000 هدية عبارة عن أوشحة وطنية وعبوات تمر تعبيراً عن أهم أنشطة منطقة القصيم والمتمثلة بزراعة وإنتاج التمور وارتباط المنتج في ازدهار النشاطات التجارية والصناعية المرتبطة بالنخيل والتمور حيث تم التوزيع في صالات المغادرة الداخلية والخارجية بمطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم.

معرباً عن شكره وامتنانه لإدارة مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي ممثلة بالأستاذ: محمد المجلاد على تعاونهم الدائم بجميع ما يخدم هذا الوطن الغالي بشكلٍ عام والمنطقة بشكلٍ خاص.

 

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