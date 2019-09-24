“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني

المناطق _ أشرف العصيمي

‏احتفل أكثر من 80 ألف طالباً وطالبة باليوم الوطني الـ (89) لمملكتنا الغالية في مدارس تعليم الخرج بكافة أطيافها بنين وبنات ومرحلة الطفولة المبكرة ، وأندية الأحياء ..

حيث شهدت المدارس صباح اليوم الثلاثاء برامج تربوية ووطنية متنوعة ، عبّر من خلالها الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، ومدى حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة ، وتزيّنت أرجاء مدارس تعليم الخرج بالأعلام التي رفرفت عالياً حاملة راية التوحيد ..

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني تواجدت في ثنايا اليوم الدراسي للمدارس من خلال الكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية ، بالإضافة إلى القصائد الوطنية ورسائل إلى الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ، مشيداً بتنوع أنشطة وفعاليات المدارس التي تم تنفيذها وإحتفالاتهم بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعاً.