احدث الأخبار

“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني
منطقة الرياض
 غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها
أبرز المواد
 مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة الجوف
 مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخفجي وفرع وزارة التجارة يشكلان فرق عمل لتصحيح اللوحات المضللة في المنشآت التجارية
المنطقة الشرقية
 “إعمار اليمن” يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية
أبرز المواد
 ترامب: على العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد احتفال جامعة القصيم باليوم الوطني الـ89
منطقة القصيم
 جمرك ميناء ضباء يحتفل مع المسافرين باليوم الوطني الـ 89 للمملكة
منطقة تبوك
 أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 72 مليون ريال
منطقة عسير
 بمناسبة اليوم الوطني المجيد…بلدي الباحة يوزع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء
منطقة الباحة
“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني

“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني

منطقة الرياض
غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة

غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة

منطقة القصيم
أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها

أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها

أبرز المواد
مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

منطقة الجوف

“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني

“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=777445
المناطق _ أشرف العصيمي

‏احتفل أكثر من 80 ألف طالباً وطالبة باليوم الوطني الـ (89) لمملكتنا الغالية في مدارس تعليم الخرج بكافة أطيافها بنين وبنات ومرحلة الطفولة المبكرة ، وأندية الأحياء ..

حيث شهدت المدارس صباح اليوم الثلاثاء برامج تربوية ووطنية متنوعة ، عبّر من خلالها الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، ومدى حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة ، وتزيّنت أرجاء مدارس تعليم الخرج بالأعلام التي رفرفت عالياً حاملة راية التوحيد ..

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني تواجدت في ثنايا اليوم الدراسي للمدارس من خلال الكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية ، بالإضافة إلى القصائد الوطنية ورسائل إلى الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ، مشيداً بتنوع أنشطة وفعاليات المدارس التي تم تنفيذها وإحتفالاتهم بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعاً.

روابط ذات صلة

وزارة النقل تحتفل باليوم الوطني.. ومعالي الدلامي يهنئ القيادة

وزارة النقل تحتفل باليوم الوطني.. ومعالي الدلامي يهنئ القيادة
مدير الأمن العام يرعى احتفالية الأمن العام باليوم الوطــني للمملكة 89

مدير الأمن العام يرعى احتفالية الأمن العام باليوم الوطــني للمملكة 89
مجلس الغرف السعودية يرصد في تقرير اقتصادي بمناسبة اليوم الوطني 89 أهم التطورات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص السعودي

مجلس الغرف السعودية يرصد في تقرير اقتصادي بمناسبة اليوم الوطني 89 أهم التطورات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*