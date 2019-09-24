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“وطن الشموخ” يطرز احتفالات مدارس تعليم القصيم باليوم الوطني

“وطن الشموخ” يطرز احتفالات مدارس تعليم القصيم باليوم الوطني

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“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني

“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني

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“وطن الشموخ” يطرز احتفالات مدارس تعليم القصيم باليوم الوطني

“وطن الشموخ” يطرز احتفالات مدارس تعليم القصيم باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=777448
المناطق _ بريدة
احتفت أكثر من 1700 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باليوم الوطني الـ89 تحت شعار (وطن الشموخ) بتفعيل العديد من البرامج الثقافية، والمناشط المسرحية والرياضية، لتوثيق العلاقة بين طلاب وطالبات المدارس وتاريخ الوطن المجيد وحاضره، والتعريف بما يملكه الوطن من قيمة على المستوى الأقليمي والدولي.
وسعت الإدارة العامة من خلال مدارس البنين والبنات إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر، في بناء المواطن الصالح، المعتز بوطنه، والمحافظ على مكتسباته، والمقدر لمشاريعه التنموية، على كافة الأصعدة.
وقد تنوعت مظاهر الاحتفاء التي ابتدعها طلاب وطالبات المراحل الدراسية الثلاث، ليعبروا عن انتمائهم وولائهم لوطنهم ومليكهم بالعديد من اللوحات الإنشادية والمسرحية والفنية والرياضية، التي عكست ثراءً وتجديداً في طرق ووسائل التنمية السلوكية الوطنية.
كما تفاعل أبناء الجاليات العربية والأجنبية من الطلاب والطالبات بمظاهر الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة، ليعبروا عن حبهم وتقديرهم لوطنهم الثاني، الذي احتضنهم، وفتح لهم أبوابه في التعليم، مجسدين من خلال ذلك المعاني الأخلاقية العربية الرفيعة، التي عزز من قيمتها ديننا الإسلامي الحنيف.
بدوره أكد مدير عام التعليم بالقصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر أن احتفاء المدارس بذكرى اليوم الوطني 89 ترسخ مبدأ الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن لدى الطلاب والطالبات، وتجسد مدى ما يكنه أجيال المستقبل –بنين وبنات- لوطنهم من حب وتقدير، ووقفهم صفًا واحدًا مع قيادتهم الحكيمة. موضحًا بأن الفعاليات والمناشط المنفذة تعزز من قيم المواطنة لدى كافة منسوبي التعليم عبر الممارسات والمبادرات الايجابية تجاه الوطن، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، والفخر بمنجزاته.

وأثنى الجاسر على المشاركة الفعلية من قبل الطلاب والطالبات، من خلال الفعاليات الوطنية المتميزة التي جسدت روح العمل والتناغم بين كافة المدارس ومكاتب التعليم.

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