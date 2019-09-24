احدث الأخبار

صحة القصيم تستعرض منجزاتها الصحية أمام منسوبيها بإحتفائية اليوم الوطني
منطقة القصيم
 “وطن الشموخ” يطرز احتفالات مدارس تعليم القصيم باليوم الوطني
منطقة القصيم
 “تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني
منطقة الرياض
 غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها
أبرز المواد
 مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة الجوف
 مدارس الطائف تتفاعل مع اليوم الوطني بفعاليات ومشاركات إبداعية
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخفجي وفرع وزارة التجارة يشكلان فرق عمل لتصحيح اللوحات المضللة في المنشآت التجارية
المنطقة الشرقية
 “إعمار اليمن” يُطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية
أبرز المواد
 ترامب: على العالم الحر التمسك بقيم الحرية التي يعتنقها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد احتفال جامعة القصيم باليوم الوطني الـ89
منطقة القصيم
 جمرك ميناء ضباء يحتفل مع المسافرين باليوم الوطني الـ 89 للمملكة
منطقة تبوك
صحة القصيم تستعرض منجزاتها الصحية أمام منسوبيها بإحتفائية اليوم الوطني

صحة القصيم تستعرض منجزاتها الصحية أمام منسوبيها بإحتفائية اليوم الوطني

منطقة القصيم
“وطن الشموخ” يطرز احتفالات مدارس تعليم القصيم باليوم الوطني

“وطن الشموخ” يطرز احتفالات مدارس تعليم القصيم باليوم الوطني

منطقة القصيم
“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني

“تعليم الخرج ” أكثر من 80 ألف طالب وطالبة احتفلوا باليوم الوطني

منطقة الرياض
غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة

غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة

منطقة القصيم

صحة القصيم تستعرض منجزاتها الصحية أمام منسوبيها بإحتفائية اليوم الوطني

صحة القصيم تستعرض منجزاتها الصحية أمام منسوبيها بإحتفائية اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=777455
المناطق _ بريدة
إستعرضت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم إنجازاتها ، أمام منسوبيها ، وذلك تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية ، وكشفت عن حجم المشاريع الصحية المنفذة والجاري تنفيذها بالمنطقة ، والتي بلغت أكثر من ملياري ريال ، تشمل مشاريع جديدة وأخرى تطويرية ، تمثل الدعم السخي الذي شهده القطاع الصحي بالمنطقة خلال العام الماضي 1440هـ .
وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيّم الخمعلي ، قد شهد اليوم ( الثلاثاء ) إحتفائية صحة القصيم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ، والذي نظمته إدارة التواصل الداخلي بقاعة المديرية، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع ، ومساعدي المدير العام ، ومدراء الإدارات ومنسوبي المديرية .
وفي بداية الإحتفائية عزف السلام الملكي ، تلى ذلك عرض الأوبريت الوطني للشؤون الصحية ، والذي تضمن كلمات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، كما عرض مشاعر منسوبي صحة المنطقة بهذه المناسبة.
وخلال الإحتفائية ، إستعرض مساعدي المدير العام ومدراء الإدارات ما تحقق لصحة المنطقة من مشاريع صحية وبرامج نوعية وخطوات تطويرية خلال العام الماضي 1440هـ ، والتي تضمنت مشاريع منفذة وأخرى جاري تنفيذها  ، بالإضافة إلى عقود الصيانة الطبية والغير طبية ، كما تطرقوا إلى ما تحقق من برامج للخدمات العلاجية ، والتي أسهمت في رفع أداء الخدمة الصحية بمستشفيات المنطقة ، من خلال تطوير أقسام المختبرات وزيادة السعة السريرية بالمستشفيات خصوصاً في أقسام العناية المركزة بعد أن ارتفعت إلى 40 سريراً ، وفيما يخص البرامج الطبية المساعدة فقد تم تطوير أقسام التغذية بالمستشفيات ودعم مركز الطب الشرعي بالمنطقة ، وحول قطاع الصحة العامة فقد شهد تطويرا في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتطبيق برنامج وصفتي الإلكتروني في المراكز الصحية، و تطبيق برنامج موعد الإلكتروني بعد أن شهد حجز 300 ألف موعد ، وشهدت الإحتفائية إستعراض ما تحقق من برامج للإمداد بعد توريد أجهزة ومستلزمات طبية وغير طبية للمنشآت الصحية ، كذلك رفع مؤشرات رضى المرضى بمستشفيات المنطقة ، وتحقيق مراكز متقدمة بمعايير وزارة الصحة ، وإستعراض برامج التحول الوطني وفقاً لرؤية 2030  .
من جانبه ، رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله-  ، مبيناً بأن الجميع يعيش فرحة وسعادة وإعتزاز بهذه المناسبة السعيدة و وطننا يعيش بأمن وأمان و إستقرار بعد توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ، لافتاً بأن صحة المنطقة شهدت إهتماماً ودعما سخيا من الدولة أعزها الله ، وهو ما أثمر عن تطور في الخدمات الصحية بالمنطقة .

روابط ذات صلة

“وطن الشموخ” يطرز احتفالات مدارس تعليم القصيم باليوم الوطني

“وطن الشموخ” يطرز احتفالات مدارس تعليم القصيم باليوم الوطني
غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة

غرفة القصيم تهدي 1000 مسافر ومسافرة هدايا عينية ترمز للمنطقة
أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها

أمير القصيم يستقبل محافظ المذنب ورئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بعد إعادة تشكيلها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*