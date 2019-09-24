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أمير القصيم يستقبل المرشد بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة

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أمير القصيم يستقبل المرشد بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل المرشد بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=777462
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بديوان الأمارة , اليوم مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة احمد بن عبدالله المرشد بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للفرع, يرافقه مساعد مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس مرزوق الحربي.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالمرشد , منوهاً بما يتلقاه قطاع الإسكان من دعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, حاثاً أياه على مضاعفة الجهود لخدمة المستفيدين من خدمات قطاع الإسكان في المنطقة , سائلاً المولى عز وجل له ولكافة منسوبي فرع الوزارة كل التوفيق والنجاح.

من جانبه قدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة احمد المرشد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون نبراساً للعمل ومضاعفة الجهد خدمة للمواطنين والمواطنات وفق توجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ , سائلاً المولى عز وجل التوفيق.

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