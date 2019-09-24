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أمير منطقة الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري لحصولهن على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا

أمير منطقة الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري لحصولهن على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=777465
المناطق _ الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , نجلاء بنت بخيت العتيبي وشريفة بنت عبدالرحمن المطيري بمناسبة حصولهن على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية وخلال اللقاء قدمتا لسموه نسخه من الرساله .
وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته لهن بتحقيق هذا الإنجاز الذي يحمل اسم غالي على الجميع، متمنياً سموه لهن التوفيق والنجاح في مسيرتهن العلمية والعملية.
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على دعمة وتشجيعه للجميع على البحث العلمي ودراسة التاريخ الوطني والاستفادة منه .

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