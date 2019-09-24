كشافة تعليم وادي الدواسر تبدأ تنفيذ برامجها لليوم الوطني الـ 89

وادي الدواسر – فالح الدوسري

بدأت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر تنفيذ خطتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، والتي تأتي ضمن فعاليات الإدارة للاحتفاء بالمناسبة ، حيث بدأت اليوم الوحدات الكشفية المختلفة بتقديم الإذاعة المدرسية بالصف الصباحي والتي تضمنت فقرات متنوعة شملت الدور العظيم الذي قام به موحد المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في سبيل لم الشمل وتوحيد هذا الكيان ، وتعريف الطلاب بالأسس والمبادئ التي اعتمد عليها قادة هذه البلاد في سبيل جمع كلمة الأمة وتوحيدها ، وحث الطلاب على الشكر والحمد لله على ما نعيشه في هذا الوطن من نعمة الأمن ورغد العيش ، وضرورة المحافظة على النعم بالشكر لله أولاً ، ثم بالمحافظة على الوطن وتنمية منجزاته التاريخية والحضارية .

وكانت كشافة الإدارة قد قامت يوم أمس بمراسم رفع العلم الوطني على أعلى سارية بالمحافظة خلال تدشين محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم لفعاليات المحافظة للاحتفاء باليوم الوطني .

وتبدأ كشافة الإدارة في تنفيذ فعاليات شارة ” المواطنة ” يوم الخميس القادم لجميع المراحل ، كما ستُشارك في معرض ” همة حتى القمة ” الذي تُقيمه الادارة بقصر الثقافة من خلال جناح يتضمن تاريخ العلم الوطني وتقاليده وسيستمر باستقبال الطلاب والطالبات على مدى 10 ايام وفق خطة زمنية اصدرتها الإدارة .