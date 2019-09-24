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لجنة التنمية الاجتماعية بالخماسين تطلق 18 فعالية بمناسبة اليوم الوطني

لجنة التنمية الاجتماعية بالخماسين تطلق 18 فعالية بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=777484
وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

تطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ” الذي يحمل شعار “همة حتى القمة ” 18 فعالية ونشاطا داخل اللجنة بمشاركة أهالي الحي في شطري الرجال والنساء.
وركزت اللجنة على تنوع الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، وستشمل العديد من المسابقات لأفضل زي تراثي وطني والمسابقة الثقافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وستنفذ اللجنة بالتعاون مع المكتبة العامة بالخماسين جلسة قراءة في سيرة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئية عن أقوال القيادات الرشيدة ، والمشاركة في المسيرة الوطنية في ضمن احتفال أهالي محافظة وادي الدواسر بهذه المناسبة.
وستقدم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين العديد من الفعاليات منها : يزول البأس وصدقة شهيد ولك يا وطني وسينما عبدالعزيز ومرسم همة حتى القمة ومناورة عبدالعزيز وعرض فيلم فتح الرياض ومرسم همة حتى القمة للأطفال وثقافة وتراث وتقدير دور رجال الأمن ووقفة فخر بأبطال الحد الجنوبي وركن التصوير ومسرح الطفل والدورات التدريبية والصيحات الكشفية والأسر المنتجة.
من جانبه رفع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين الأستاذ هذلول بن عايض آل سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة منوهاً بجهودهما -أيدهما الله- في توطين المبادئ الراسخة لهذا الدين القويم، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد وتحقيق الطفرات الإنجازية في مختلف المجالات.

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