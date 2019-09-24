بريطانيا ترحب بتشكيل لجنة دستورية سورية جديدة بقيادة الأمم المتحدة

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http://almnatiq.net/?p=777490
المناطق _ لندن

رحبت المملكة المتحدة بتشكيل لجنة دستورية سورية في سياق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة لإحلال السلام في سوريا.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ان هذه الخطوة هي الأولى تجاه إحلال السلام في سورية، داعياً النظام السوري وداعميه لإبداء التزامهم بإيجاد حل لهذا الصراع من خلال التواصل بحسن نية مع اللجنة الدستورية.
وأضاف راب:” بعد ثماني سنوات من الصراع المروع، تعد هذه خطوة أولى نرحب بها تجاه إحلال سلام الشعب السوري في أمس حاجة إليه، ويجب الآن على النظام وداعميه إبداء التزامهم بإيجاد حل لهذا الصراع من خلال التواصل بحسن نية مع اللجنة الدستورية”.
وطالب جميع الأطراف بالعودة عاجلا لتطبيق وقف إطلاق النار الذي اتفقوا عليه سابقا، وحماية المدنيين”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أمس تشكيل لجنة دستورية سورية في سياق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة لإحلال السلام في سورية.

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