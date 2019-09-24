احدث الأخبار

735 شاباً يصنعون لوحة وطنية في ماراثون مسك
أبرز المواد
 وزارة التجارة: صدور نظام الشركات المهنية يتيح مزاولة الشركات للمهن الحرة وفق أفضل الممارسات
أبرز المواد
 بحضور 50 ألف زائر .. الجبيل تختتم فعاليات اليوم الوطني
المنطقة الشرقية
 بريطانيا ترحب بتشكيل لجنة دستورية سورية جديدة بقيادة الأمم المتحدة
أبرز المواد
 وزير النقل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لحفل افتتاح مطار المؤسس الجديد
أبرز المواد
 لجنة التنمية الاجتماعية بالخماسين تطلق 18 فعالية بمناسبة اليوم الوطني
منطقة الرياض
 كشافة تعليم وادي الدواسر تبدأ تنفيذ برامجها لليوم الوطني الـ 89
منطقة الرياض
 محافظ حفر الباطن يشكر القيادة لإضافته عضواً في مجلس هيئة تطوير الشرقية
المنطقة الشرقية
 خدمة فرجت تسهم في إطلاق سراح عدد من الموقوفين في قضايا مالية
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل نجلاء العتيبي وشريفة المطيري لحصولهن على جائزة الملك سلمان للدراسات العليا
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المرشد بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة
أبرز المواد
 صدور التحذير رقم 4 حول إعصار “هيكا” .. وبدء إخلاء الدقم
أبرز المواد
735 شاباً يصنعون لوحة وطنية في ماراثون مسك

735 شاباً يصنعون لوحة وطنية في ماراثون مسك

أبرز المواد
وزارة التجارة: صدور نظام الشركات المهنية يتيح مزاولة الشركات للمهن الحرة وفق أفضل الممارسات

وزارة التجارة: صدور نظام الشركات المهنية يتيح مزاولة الشركات للمهن الحرة وفق أفضل الممارسات

أبرز المواد
بحضور 50 ألف زائر .. الجبيل تختتم فعاليات اليوم الوطني

بحضور 50 ألف زائر .. الجبيل تختتم فعاليات اليوم الوطني

المنطقة الشرقية
بريطانيا ترحب بتشكيل لجنة دستورية سورية جديدة بقيادة الأمم المتحدة

بريطانيا ترحب بتشكيل لجنة دستورية سورية جديدة بقيادة الأمم المتحدة

أبرز المواد

735 شاباً يصنعون لوحة وطنية في ماراثون مسك

735 شاباً يصنعون لوحة وطنية في ماراثون مسك
http://almnatiq.net/?p=777504
المناطق - واس

بمشاركة 735 شاباً، نظم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة الـ89، أمس الإثنين ، ماراثون مسك للدراجات الهوائية شمال مدينة الرياض على مسافة طولها 20 كيلو مترا.
ويسعى مركز مبادرات مسك من تنظيم ماراثون الدراجات الهوائية إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المجتمعية، وتعزيز ممارستها من أجل صحة الأفراد، إلى جانب ما يشكله الماراثون من لوحة وطنية تعكس الولاء والانتماء لهذا الوطن الكبير، حيث عبر المشاركون في الماراثون عن فرحتهم باليوم الوطني حاملين الأعلام والشعارات الوطنية خلال مسيرتهم.
وأقام مركز مبادرات مسك ممثلاً في مبادرة التواصل المجتمعي قبل إطلاق الماراثون، ورشة عمل مبسطة حول أهمية وفوائد ممارسة الرياضة، للمساهمة في إيجاد وعي مجتمعي لدى مختلف الشرائح بأهمية إقامة الأنشطة الرياضية الجماعية.
كما شهدت ورشة العمل تزويد المشاركين بمعلومات ونصائح حاصة بالماراثون الذي انطلق بقيادة 45 قائدا، يتبع كل واحد منهم مجموعة من المشاركين، حيث حمل الجميع اسوارات مرقمة حسب كل مجموعة، بحيث يسير الجميع بشكل انسيابي وآمن.
ويحرص مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية على أن تتواكب مبادرة ماراثون الدراجات الهوائية مع رؤية المملكة 2030، التي لم تغفل أهمية ممارسة الرياضات ذات الفعالية، بما يسهم في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط صحي وحيوي.
يذكر أن مركز المبادرات في مسك الخيرية يعمل على إطلاق برامج متنوعة من خلال عدة مبادرات هي مبادرة الزمالة والتدريب، مبادرة التواصل المجتمعي، مبادرة مسك الابتكار، مبادرة مسك القيم، مبادرة منتدى مسك العالمي، ويركز على الشباب في أنحاء البلاد وتوفر الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور واغتنام الفرص في مجالات العلوم والفنون الإنسانية.
وتختص مبادرة التواصل المجتمعي بتنظيم وإطلاق منصات اجتماعية متعددة مثل مبادرة حكايا مسك وجدة التاريخية وعوالمنا الخاصة بالأطفال وغيرها من أجل تحفيز أبناء وبنات المجتمع لإطلاق طاقاتهم وزيادة الثقة بمواهبهم، حيث أن هذه المنصات تتيح فرصة التمكين أيضاً للمبدعين عبر استعراض أعمالهم وإنجازاتهم أمام أبناء جيلهم ومن يزور هذه المنصات من المهتمين الذين يجدون في المشاركين فرص للتطوير أعمالهم وبناء شراكات وتنمية للمشاريع الصغيرة عبر رأس المال البشري الذي يعتمد على الأفكار والقدرات التي يحظى بها الشباب والشابات السعوديين، فضلاً عن ما تقدمه هذه المنصات من فرص تطوعية تهدف من خلالها إلى تنمية الوعي بأهمية العمل التطوعي في المجتمع.

روابط ذات صلة

وزارة التجارة: صدور نظام الشركات المهنية يتيح مزاولة الشركات للمهن الحرة وفق أفضل الممارسات

وزارة التجارة: صدور نظام الشركات المهنية يتيح مزاولة الشركات للمهن الحرة وفق أفضل الممارسات
بريطانيا ترحب بتشكيل لجنة دستورية سورية جديدة بقيادة الأمم المتحدة

بريطانيا ترحب بتشكيل لجنة دستورية سورية جديدة بقيادة الأمم المتحدة
وزير النقل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لحفل افتتاح مطار المؤسس الجديد

وزير النقل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لحفل افتتاح مطار المؤسس الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*