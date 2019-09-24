محافظة الوجه تحتفي باليوم الوطني الـ89

المناطق - تبوك :

احتفت محافظة الوجه أمس فعاليات اليوم الوطني الـ89 للممكلة والتي تنظمه بلدية المحافظةوذلك في منتزه زاعم السياحي بحضور محافظ الوجه المهندس علي بن الرحمن التميمي و رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي ورؤساء الإدارات الحكومية المدنية و القطاعات العسكرية وجمع من أهالي المحافظة .

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم القى كلمة الاهالي أحمد بن محمود الشريف أكد فيها السمع والطاعة للقيادة الرشيدة واعتزاز الجميع بيومهم الوطني بعدها توالت فقرات الحفل التي تضمنت قصائد شعرية والعرضة السعودية إضافة لتقديم عروض فرقة للاطفال والألعاب النارية التي أشاعت لوناً من البهجة والسعادة بين الجميع.

وتجول محافظ الوجه على عدد من المعارض المشاركة في فعاليات اليوم الوطني مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح الحفل .

من جانبه وصف المهندس العطوي حلول اليوم الوطني الـ 89 من المناسبات المهمة في ذاكرتنا وهي توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ وهي مناسبة تجدد كل عام وتضاف إلى التاريخ المجيد لهذا الوطن الغالي وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجازات والخير والازدهار داعياً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في وطننا الغالي.

