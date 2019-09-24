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عشرات القتلى والجرحى بزلزال “قوي” شمالي باكستان

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وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=777529
المناطق - واس

رأس معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ويضم الوفد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن محمد الجبير، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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