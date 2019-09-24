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استمرار مناورات التمرين البحري المختلط ” الموج الأحمر – 2 ” في الأسطول الغربي

استمرار مناورات التمرين البحري المختلط ” الموج الأحمر – 2 ” في الأسطول الغربي
http://almnatiq.net/?p=777533
المناطق - واس

تتواصل في الأسطول الغربي تدريبات التمرين البحري المختلط ” الموج الأحمر – 2 ” الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع مثيلاتها من القوات البحرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر .
وشهد التمرين خلال الفترة الماضية إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية وأيضاً تنفيذ فرضيات كالقفز الحر والتدريب على استطلاع الشواطئ والإنزال البحري ومكافحة الحرائق والرماية الحرة والتدريب على حق تفتيش وزيارة السفن والتدريب على القتال في المناطق المبنية والتي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية .
من جانبه أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالرحيم بن طماح الحربي أن التمرين يسير وَفْق الخطة المعدة له مسبقًا وبنتائج تقييم مميزه لجميع المشاركين ولله الحمد ، مضيفاً أن التمرين، اشتمل على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها عدد من القطع البحرية وقوارب الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية والقوات الجوية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية.
وأكد العميد الحربي أن التمرين يهدف إلى إثراء الخبرات القيادية والقتالية لدى القوات المشاركة وصقلها ، لاستيعاب متطلبات العمل العسكري البحري المشترك لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية، فضلاً عن الارتقاء بالجاهزية القتالية وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التنسيق المشترك وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المشتركة ، وتطبيق جميع الإجراءات والعمليات القيادية والقتالية بأوقات قياسية ، وبمهارة عالية.

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