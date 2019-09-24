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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية بيلاروسيا

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية بيلاروسيا
http://almnatiq.net/?p=777542
المناطق - واس

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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