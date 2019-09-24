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التحالف: الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وسقوطها داخل محافظتي (عمران وصعدة)

التحالف: الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وسقوطها داخل محافظتي (عمران وصعدة)
http://almnatiq.net/?p=777546
المناطق - واس

الحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” بتاريخ (24 سبتمبر 2019م ) عن إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخ بالستي من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان ) باستخدام الأعيان المدنية ، وسقوطه بمحافظة (صعدة) .
فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م ) صاروخين باليستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي (عمران وصعدة).
وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .

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