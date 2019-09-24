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عشرات القتلى والجرحى بزلزال “قوي” شمالي باكستان

عشرات القتلى والجرحى بزلزال “قوي” شمالي باكستان

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عشرات القتلى والجرحى بزلزال “قوي” شمالي باكستان

عشرات القتلى والجرحى بزلزال “قوي” شمالي باكستان
http://almnatiq.net/?p=777548
المناطق - وكالات

قالت السلطات الباكستانية إن زلزالا بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختير، هز شمال البلاد الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم أطفال، وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية.

وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور في كشمير الباكستانية، ساردار غولفاراز، إن “19 شخصا قتلوا على الأقل وأكثر من 300 أصيبوا” من جراء الهزة التي ضربت المنطقة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قد ذكرت أن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمالي جيلوم في باكستان. وتقع جيلوم في شمال شرقي باكستان، على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة إسلام أباد.

وفي فبراير 2017 ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات مناطق قبالة ساحل باكستان. وقال المعهد الأميركي للرصد الجيوفيزيائي آنذاك إن مركز الزلزال كان يبعد فقط 23 كيلومترا جنوب شرق مدينة بسني الساحلية.

وفي أبريل 2016، هز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية، وتأثرت به مبان في عاصمتي أفغانستان وباكستان.

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