خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية النيجر

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو.

وأكد فخامته، لخادم الحرمين الشريفين، تضامن النيجر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، عن شكره لفخامة رئيس النيجر لإدانته هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.