احدث الأخبار

بالصور .. أكثر من 60 شاباً يشاركون في مسيرة بالدراجات احتفالاً باليوم الوطني بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية النيجر
أبرز المواد
 الأحوال المدنية تحقق أرقاماً مميزة بنهاية عام 1440 هـ
أبرز المواد
 الأرطاوية تحتفل باليوم الوطني 89
منطقة الرياض
 ميركل تناقش مع ترامب النزاع مع إيران والقضايا التجارية
أبرز المواد
 الجبير: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمتنا إيران
أبرز المواد
 ترامب يدعو دول العالم إلى رفض “تعطش إيران للدماء”
أبرز المواد
 الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي (72) لمنظمة (الإنتوساي)
أبرز المواد
 عشرات القتلى والجرحى بزلزال “قوي” شمالي باكستان
أبرز المواد
 التحالف: الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وسقوطها داخل محافظتي (عمران وصعدة)
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية بيلاروسيا
أبرز المواد
 استمرار مناورات التمرين البحري المختلط ” الموج الأحمر – 2 ” في الأسطول الغربي
أبرز المواد
بالصور .. أكثر من 60 شاباً يشاركون في مسيرة بالدراجات احتفالاً باليوم الوطني بوادي الدواسر

بالصور .. أكثر من 60 شاباً يشاركون في مسيرة بالدراجات احتفالاً باليوم الوطني بوادي الدواسر

منطقة الرياض
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية النيجر

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية النيجر

أبرز المواد
الأحوال المدنية تحقق أرقاماً مميزة بنهاية عام 1440 هـ

الأحوال المدنية تحقق أرقاماً مميزة بنهاية عام 1440 هـ

أبرز المواد
الأرطاوية تحتفل باليوم الوطني 89

الأرطاوية تحتفل باليوم الوطني 89

منطقة الرياض

بالصور .. أكثر من 60 شاباً يشاركون في مسيرة بالدراجات احتفالاً باليوم الوطني بوادي الدواسر

بالصور .. أكثر من 60 شاباً يشاركون في مسيرة بالدراجات احتفالاً باليوم الوطني بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=777574
وادي الدواسر - فالح الدوسري

بمشاركة أكثر من 60 شاباً ، نظمت اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 بمحافظة وادي الدواسر أمس ( الاثنين) مسيرة بالدراجات الهوائية تحت شعار “همة حتى القمة” انطلقت من أمام مبنى المحافظة وحتى مقر المهرجان بحديقة الولامين.

وأوضح مسؤول النشاط الرياضي بديوانية العشاش المشرف على فعالية الدراجات جمعان شعيب هادي ، أن مشاركتهم تأتي ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 ، حيث يسعون من خلال هذه الفعالية إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المجتمعية، وتعزيز ممارستها من أجل صحة الأفراد.

وكان أعضاء الفريق قد شاركوا في وقفة رفع العلم بمشاركة كشافة تعليم وادي الدواسر وفريق وادينا التطوعي وجمع كبير من المواطنين.

روابط ذات صلة

الأرطاوية تحتفل باليوم الوطني 89

الأرطاوية تحتفل باليوم الوطني 89
لجنة التنمية الاجتماعية بالخماسين تطلق 18 فعالية بمناسبة اليوم الوطني

لجنة التنمية الاجتماعية بالخماسين تطلق 18 فعالية بمناسبة اليوم الوطني
كشافة تعليم وادي الدواسر تبدأ تنفيذ برامجها لليوم الوطني الـ 89

كشافة تعليم وادي الدواسر تبدأ تنفيذ برامجها لليوم الوطني الـ 89

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*