بالصور .. أكثر من 60 شاباً يشاركون في مسيرة بالدراجات احتفالاً باليوم الوطني بوادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري

بمشاركة أكثر من 60 شاباً ، نظمت اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 بمحافظة وادي الدواسر أمس ( الاثنين) مسيرة بالدراجات الهوائية تحت شعار “همة حتى القمة” انطلقت من أمام مبنى المحافظة وحتى مقر المهرجان بحديقة الولامين.

وأوضح مسؤول النشاط الرياضي بديوانية العشاش المشرف على فعالية الدراجات جمعان شعيب هادي ، أن مشاركتهم تأتي ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 ، حيث يسعون من خلال هذه الفعالية إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المجتمعية، وتعزيز ممارستها من أجل صحة الأفراد.

وكان أعضاء الفريق قد شاركوا في وقفة رفع العلم بمشاركة كشافة تعليم وادي الدواسر وفريق وادينا التطوعي وجمع كبير من المواطنين.

